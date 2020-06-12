Блогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, сам долгое время находился под следствием и всё это время находился в СИЗО. Хотя его действия не привели ни к чьей смерти.

"Это доказывает лишний раз, что люди не хотят думать, не анализируют, им как бы плевать на свои права. У нас люди сидят за пакет сока в тюрьме, а Ефремов за умышленное убийство в центре Москвы гражданина России, кормильца, отца, мужа, просто человека и гражданина, вот за это убийство он сидит дома", — утверждает Китуашвили.

"Мне кажется, если бы он был мужиком, прям мужиком, он бы сам сказал: "Какой домашний арест? В тюрьму меня". Вот мужчины поступают так. Вот если эти слова до него дойдут, я хочу, чтобы он знал, что вот это скуление, это: "Я боюсь, мне плохо, ой простите, ой давайте я дома посижу". Ты сам знаешь, что ты убийца", — заявил блогер.