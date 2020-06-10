Накануне в передаче "Пусть говорят", посвященной гибели курьера Сергея Захарова в ДТП в с участием Михаила Ефремова, появилась жена погибшего Ирина Стерхова. Однако популярный блогер Лена Миро усомнилась, что женщина имеет какое-либо отношения к погибшему.
Аналогичное заявление сделал и сын Сергея Захарова. Он утверждает, что впервые видит эту женщину, а его настоящая мать находится в Рязани.
"В больнице, она представилась женой убитого. В тот же день начался сбор средств на ее личный счет, а под вечер она пришла на Первый канал, как какая-нибудь Диденко — естественно, героям подобных передач нехило платят", — написала блогер.
"Вот лично я с трудом себе представляю появление нормального человека в телевизоре в день смерти близкого… Оперативно передать свою карточку для сбора средств может лишь человек с холодным рассудком. Как и идти в "Пусть говорят" — для этого нужны моральные силы, которых у нормальных людей в такой момент точно не может быть", — добавила Миро.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".