Миро: в эфире "Пусть говорят" появилась фейковая жена Сергея Захарова

Накануне в передаче "Пусть говорят", посвященной гибели курьера Сергея Захарова в ДТП в с участием Михаила Ефремова, появилась жена погибшего Ирина Стерхова. Однако популярный блогер Лена Миро усомнилась, что женщина имеет какое-либо отношения к погибшему.

Аналогичное заявление сделал и сын Сергея Захарова. Он утверждает, что впервые видит эту женщину, а его настоящая мать находится в Рязани.