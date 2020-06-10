"Не могу врать": Панин рассказал о побеге с похорон Кокшенова

Актер Алексей Панин рассказал правду о произошедшем на похоронах Михаила Кокшенова. По его словам, он не смог терпеть лицемерие людей, которые находились на церемонии прощания.

Панин утверждает, что был единственным человеком, который говорил правду о покойном.