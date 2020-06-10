Актер Алексей Панин рассказал правду о произошедшем на похоронах Михаила Кокшенова. По его словам, он не смог терпеть лицемерие людей, которые находились на церемонии прощания.
Панин утверждает, что был единственным человеком, который говорил правду о покойном.
"Не могу я врать, как они все. И в этот момент Токарев говорит мне: "Леша, выйди отсюда". Он не выгонял меня, я просто не мог смотреть на это лицемерие и вышел", — объяснил актер.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".