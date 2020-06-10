Обнаружение следов кокаина и марихуаны в крови Михаила Ефремова никак не отразится на квалификации преступления.
Об этом сообщила адвокат Наталья Кулинина.
"Наличие следов наркотиков на квалификацию никак не повлияет. В тоже время это говорит о том, что человек кроме алкоголя ранее принимал запрещенные вещества. А вот это может стать определенным штрихом к характеристике обвиняемого.
Это важно для общественности и лиц, которые проводят расследование. Все мы люди и этот факт заставляет обращать на себя внимание", — пояснила правозащитница.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".