Последние пять лет Анджелина Джоли пытается стать главным опекуном детей, препятствуя их общению с Брэдом Питтом. Но сейчас актриса изменила свои взгляды и решила отдохнуть от детей. Журналисты считают, что это произошло из-за того, что Джоли провела с детьми весь карантин.
После окончания карантина актриса собирается добровольно отдать детей своему бывшему мужу на неопределенный срок, а сама планирует отправиться в путешествие.
"Энджи медленно сходит с ума от того, что не может путешествовать во время пандемии. Ей это необходимо для души. А еще ей хочется побыть наедине с собой. Ей уже не по себе от всего, что происходит вокруг нее в Лос-Анджелесе. Она отчаянно жаждет перерыва", — рассказал источник.
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