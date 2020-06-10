Анджелина Джоли согласилась добровольно отдать детей Брэду Питту

Последние пять лет Анджелина Джоли пытается стать главным опекуном детей, препятствуя их общению с Брэдом Питтом. Но сейчас актриса изменила свои взгляды и решила отдохнуть от детей. Журналисты считают, что это произошло из-за того, что Джоли провела с детьми весь карантин.

После окончания карантина актриса собирается добровольно отдать детей своему бывшему мужу на неопределенный срок, а сама планирует отправиться в путешествие.