Актер Михаил Ефремов будет отправлен на психиатрическую экспертизу.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам инсайдера, экспертиза позволит установить психологические особенности актера, его психическое состояние и мотивы его действий.
Ранее в крови Ефремова обнаружили большое количество алкоголя, а также следы наркотиков.
"Сам Ефремов не отрицал, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль", — напомнил источник.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".