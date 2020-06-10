Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Актер Михаил Ефремов будет отправлен на психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам инсайдера, экспертиза позволит установить психологические особенности актера, его психическое состояние и мотивы его действий.

Ранее в крови Ефремова обнаружили большое количество алкоголя, а также следы наркотиков.