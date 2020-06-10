На внедорожнике Ефремова "висят" 155 штрафов на 275 тысяч рублей

На момент аварии на автомобиле Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова было не оплачено 12 штрафов на сумму 41 250, большинство из которых выписаны начиная с марта текущего года.

Всего за машиной актера числится 155 штрафов на общую сумму 275 тысяч рублей. Автомобиль был выпущен в 2013 году и до 2015 года находился в собственности юридического лица.

Нарушения по большей части связаны с превышением скорости на 20–40 км/ч, несоблюдением требований разметки, знаков и с неправильной парковкой.