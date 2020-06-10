На момент аварии на автомобиле Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова было не оплачено 12 штрафов на сумму 41 250, большинство из которых выписаны начиная с марта текущего года.
Всего за машиной актера числится 155 штрафов на общую сумму 275 тысяч рублей. Автомобиль был выпущен в 2013 году и до 2015 года находился в собственности юридического лица.
Нарушения по большей части связаны с превышением скорости на 20–40 км/ч, несоблюдением требований разметки, знаков и с неправильной парковкой.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".