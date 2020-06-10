Актер Михаил Ефремов является честным человеком, поэтому не станет откупаться от правосудия.

Такое мнение озвучил коллега артиста Станислав Садальский.

"Я знаю, как это страшно, когда в одночасье ломается твоя судьба. Когда ничего не можешь ни поправить, ни отмотать назад, ни заслонить собой, ни умереть вместо. Ты просто продолжаешь жить с поломанным хребтом", — прокомментировал Садальский.

"Не надо ждать, потирая руки, что Мишу начнут выкупать и спасать. Не начнут", — утверждает актер.