Актер Михаил Ефремов является честным человеком, поэтому не станет откупаться от правосудия.
Такое мнение озвучил коллега артиста Станислав Садальский.
"Я знаю, как это страшно, когда в одночасье ломается твоя судьба. Когда ничего не можешь ни поправить, ни отмотать назад, ни заслонить собой, ни умереть вместо. Ты просто продолжаешь жить с поломанным хребтом", — прокомментировал Садальский.
"Не надо ждать, потирая руки, что Мишу начнут выкупать и спасать. Не начнут", — утверждает актер.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".