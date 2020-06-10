Лоза: "Театр и кинематограф не заметят потери Ефремова"

Музыканту Юрию Лозе не понравились высказывания о том, что актер Михаил Ефремов обладает "особенным, практически незаменимым талантом".

По мнению композитора, российский театр и кинематограф ни чуть не обеднеют, если Ефремову дадут реальный срок.