Музыканту Юрию Лозе не понравились высказывания о том, что актер Михаил Ефремов обладает "особенным, практически незаменимым талантом".
По мнению композитора, российский театр и кинематограф ни чуть не обеднеют, если Ефремову дадут реальный срок.
"Поверьте, как "отряд не заметит потери бойца", так российский театр и российский кинематограф не заметят потери Ефремова, если он получит реальный срок", — пояснил Лоза.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".