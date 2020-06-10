Михаил Ефремов заплакал на заседании суда

Как известно, после второго допроса Михаила Ефремова доставили в Таганский суд, где актеру были предъявлены обвинения и вынесен вердикт о назначении меры пресечения.

В суде артист выглядел очень подавленно и утвердительно кивнул, когда его спросили о признании вины. Практически всё время, которое Ефремов находился в суде, он плакал и повторял: "Все это, конечно, чудовищно". Судья отправил актера под домашний арест до 9 августа.