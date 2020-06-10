Известная юмористка Елена Воробей ещё в конце мая сообщила, что заразилась коронавирусом нового типа. Первое осложнение, спровоцированное недугом — боли в спине, которые практически не прекращались даже при использовании обезболивающих.

"Я впала в абсолютно не контролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь, боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние — одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса. Вот пытаюсь своими силами выкарабкиваться", — добавила Воробей.