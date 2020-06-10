Меган Маркл обвинили в похищении драгоценностей принцессы Дианы

Журналисты издания National Enquirer обвинили Меган Маркл в похищении драгоценностей принцессы Дианы. Они утверждают, что перед своим отъездом из Великобритании актриса "прихватила" некоторые украшения покойной матери своего мужа.

Примечательно, что по правилам королевской семьи, она должна была вернуть все драгоценности после отречения от престола. Так же поступила принцесса Диана, когда разводилась с принцем Чарльзом.