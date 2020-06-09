Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, с большой вероятностью избежит ареста.
Об этом РИА "Новости" сообщил адвокат Игорь Трунов. По его мнению, в деле артиста много факторов, которые позволят ему избежать СИЗО.
"Возраст, эпидемия коронавируса и непредумышленный состав преступления — вероятность ареста очень незначительна. Тем более с таким составом не скроешься: даже Лондон выдаст, в деле нет политики", — пояснил правозащитник.
Родственники погибшего мужчины в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым рассказали о нём.