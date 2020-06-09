Адвокат рассказал, почему Ефремов избежит ареста

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, с большой вероятностью избежит ареста.

Об этом РИА "Новости" сообщил адвокат Игорь Трунов. По его мнению, в деле артиста много факторов, которые позволят ему избежать СИЗО.