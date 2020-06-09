Актер Иван Охлобыстин высказался о смертельном ДТП, которое спровоцировал его лучший друг и крестный отец первого ребенка Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии.
"А чтобы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех? Если у вас есть сердце, вы не сможете ответить", — сообщил артист.
"И нельзя отрицать: Михаил Ефремов гений, негодяй, но гений", — добавил Охлобыстин.
Родственники погибшего мужчины в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым рассказали о нём.