Актер Иван Охлобыстин высказался о смертельном ДТП, которое спровоцировал его лучший друг и крестный отец первого ребенка Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии.

"А чтобы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех? Если у вас есть сердце, вы не сможете ответить", — сообщил артист.

"И нельзя отрицать: Михаил Ефремов гений, негодяй, но гений", — добавил Охлобыстин.