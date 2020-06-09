Судебный процесс по поводу развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного пройдет 15 числа без их участия, поскольку стороны урегулировали все вопросы. Примечательно, что актриса даже не подавала заявление на взыскание алиментов со своего бывшего мужа.
Сейчас Прилучный отправился в Санкт-Петербург вместе с двумя детьми, а Муцениеце осталась в Москве, где она лечится от бронхита в одной из частных клиник.
"Нам поступает много вопросов о состоянии здоровья Агаты после некоторых публикаций в СМИ. Приходят сообщения различного толка. Хотим развеять всевозможные мифы, сплетни, домыслы, фантазии, ужасающие предположения. Спешим сообщить вам, что Агата после простуд идет на поправку, чувствует себя хорошо, настроение боевое!", — сообщила представительница актрисы.
Родственники погибшего мужчины в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым рассказали о нём.