Агата Муцениеце и Павел Прилучный разведутся 15 июня без посещения суда

Судебный процесс по поводу развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного пройдет 15 числа без их участия, поскольку стороны урегулировали все вопросы. Примечательно, что актриса даже не подавала заявление на взыскание алиментов со своего бывшего мужа.

Сейчас Прилучный отправился в Санкт-Петербург вместе с двумя детьми, а Муцениеце осталась в Москве, где она лечится от бронхита в одной из частных клиник.