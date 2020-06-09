Супруга Ефремова оправдала пьяную езду мужа

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова сообщила, что причиной неадекватного поведения её мужа мог быть не алкоголь. По её мнению, такую реакцию могло вызвать снотворное, которое принимает Ефремов.

Супруга артиста утверждает, что её муж уже давно принимает снотворное и "забывается" после этого. Также Кругликова подчеркнула, что была не в курсе, что её муж сел за руль в таком состоянии. О случившейся трагедии она узнала в прессе.