Любовь Успенская является близкой подругой актера Михаила Ефремова. После произошедшего ДТП с его участием певица винит себя в инциденте.

Об этом она написала в Instagram:

"Мне очень жаль, что я, как его друг, не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП. Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться "без дела". В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось.

Мы разговаривали буквально на днях, хотя обычно он звонит редко. От этого еще грустнее. Что я не услышала в его голосе, в трубке телефона то, что могла бы… Мне кажется, я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило", — сообщила Успенская.