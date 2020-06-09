Актер Михаил Ефремов находится в состоянии шока после ДТП, которое он устроил в Москве. Однако артист осознает свою вину и готовится к худшему. Об этом рассказал его коллега Иван Стебунов.
Когда актер подбежал к Ефремову, находившемуся на заднем сидении полицейской машины, тот сказал: "Ваня, все. Это конец".
"Никто отмазывать его не собирается. Ефремов ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку", — пояснил Стебунов.
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