Реакция Ефремова на пьяное ДТП: "Это конец"

Актер Михаил Ефремов находится в состоянии шока после ДТП, которое он устроил в Москве. Однако артист осознает свою вину и готовится к худшему. Об этом рассказал его коллега Иван Стебунов.

Когда актер подбежал к Ефремову, находившемуся на заднем сидении полицейской машины, тот сказал: "Ваня, все. Это конец".