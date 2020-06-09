Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Напомним, девушка получила предложение руки и сердца еще в Новый Год от своего возлюбленного Артура, с которым она встречается уже несколько лет.
Сначала пара мечтала о пышном торжестве и планировала пригласить на свадьбу всех родственников-селебрити. Но из-за коронавируса пришлось изменить планы. В итоге свадьба получилась скромная, но, самое главное, что она состоялась, так как торжество было уже практически под угрозой срыва.
К свадьбе Стриженова решила изменить внешность — установить виниры, чтобы улыбка была красивая, а также побывать у пластического хирурга.
Молодожены едва успели купить кольца и платье — заказали их накануне торжества.
"То платье, которое я очень ждала, пришло не вовремя, и я отправилась на регистрацию в спортивном платье, кедах и фате… Ах, да, забыла про медицинские маски", — сообщила Стриженова.
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