Александра Стриженова вышла замуж

Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.

Напомним, девушка получила предложение руки и сердца еще в Новый Год от своего возлюбленного Артура, с которым она встречается уже несколько лет.

Сначала пара мечтала о пышном торжестве и планировала пригласить на свадьбу всех родственников-селебрити. Но из-за коронавируса пришлось изменить планы. В итоге свадьба получилась скромная, но, самое главное, что она состоялась, так как торжество было уже практически под угрозой срыва.

К свадьбе Стриженова решила изменить внешность — установить виниры, чтобы улыбка была красивая, а также побывать у пластического хирурга.

Молодожены едва успели купить кольца и платье — заказали их накануне торжества.

"То платье, которое я очень ждала, пришло не вовремя, и я отправилась на регистрацию в спортивном платье, кедах и фате… Ах, да, забыла про медицинские маски", — сообщила Стриженова.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что актриса Екатерина Варнава рассталась с возлюбленным.