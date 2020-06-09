В момент столкновения с фургоном Lada актер Михаил Ефремов находился один в салоне собственного внедорожника.
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
"Михаил Ефремов в момент ДТП, в котором погиб мужчина, находился в автомобиле один, пассажиров в салоне не было", — пояснил источник.
Ранее распространялись слухи, что вместе с Ефремовым в ДТП попали актеры Иван Стебунов и Сергей Гармаш.
Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.