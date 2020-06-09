Ефремов в момент ДТП находился один в салоне автомобиля

В момент столкновения с фургоном Lada актер Михаил Ефремов находился один в салоне собственного внедорожника.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

"Михаил Ефремов в момент ДТП, в котором погиб мужчина, находился в автомобиле один, пассажиров в салоне не было", — пояснил источник.

Ранее распространялись слухи, что вместе с Ефремовым в ДТП попали актеры Иван Стебунов и Сергей Гармаш.