Юлия Михалкова назвала причину ухода из "Уральских пельменей"

Юлия Михалкова призналась, что после её ухода из "Уральских пельменей" появилось много слухов, однако почти все они ошибочны.

Артистка утверждает, что покинула коллектив не из-за финансовых проблем, а поскольку хотела построить собственную творческую карьеру.