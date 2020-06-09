Юлия Михалкова призналась, что после её ухода из "Уральских пельменей" появилось много слухов, однако почти все они ошибочны.
Артистка утверждает, что покинула коллектив не из-за финансовых проблем, а поскольку хотела построить собственную творческую карьеру.
"Если собрать все причины моего ухода, то деньги — это только пять процентов, и они далеко не решающий фактор. Назовем их одной из капель, которые переполнили бокал. В "Пельменях" было классно, но хотелось профессионального роста, новых впечатлений, амбициозных творческих задач, покорения новых высот.
Хотя неоднократно читала в СМИ смешную версию о моей неразделенной любви к Дмитрию Брекоткину. Те, кто знает "кухню" шоу, могут только посмеяться, потому что для меня Дима невероятно талантливый актер и хороший друг, но не более", — пояснила Михалкова.
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