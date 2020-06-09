Анастасию Ивлееву ищут сотрудники ГИБДД за вождение в нетрезвом виде

Блогер Анастасия Ивлеева организовала сюрприз для своих поклонников по случаю достижения отметки в 17 миллионов подписчиков.

Она приехала в центр Москвы на собственном автомобиле, запустила зрелищный салют и выпила шампанского. Затем Ивлеева села за руль автомобиля, чтобы добраться домой. Примечательно, что все это снималось на камеру, и сотрудники ГИБДД уже начали розыск блогера.