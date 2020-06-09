Водитель, пострадавший в ДТП с Ефремовым, скончался в больнице

Накануне известный актер Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП в Москве на Смоленской площади. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.

Водителя автомобиля доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, где медики боролись за его жизнь. Пострадавшего не удалось спасти.

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала, почему не поехала на место аварии, чтобы поддержать отца.