Накануне известный актер Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП в Москве на Смоленской площади. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.
Водителя автомобиля доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, где медики боролись за его жизнь. Пострадавшего не удалось спасти.
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала, почему не поехала на место аварии, чтобы поддержать отца.
"Не маленький, сам разберется. Не … ездить пьяным за рулем", — сообщила девушка.
Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.