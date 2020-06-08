Родион Газманов признался, что тяжело переживал развод родителей

Сын знаменитого эстрадного певца Олега Газманова, молодой певец и телеведущий Родион Газманов, впервые рассказал подробности развода своих родителей в интервью передаче "Судьба человека".

Родион Газманов родился в первом браке Олега Газманова — с женой Ириной. Брак с ней продлился около 20 лет. Родион с детства мечтал пойти по отцовским стопам, отец был для него кумиром. Когда супруги решили расстаться, Родин был еще школьником, и, узнав о разводе родителей, он был испытал шок.

"Семья для меня — это фундамент. Тяжело было. Произошла трещина в мироздании. Мне было всего 12 лет, когда родители расстались. Ну я понимаю, что так сложилось. Обвинять, наверное, некого. Я сильно переживал. Так бывает", — признался Газманов-младший.

Сам Олег Газманов всегда говорил, что очень благодарен Ирине за прекрасный опыт их отношений, за то, что она вырастила и помогла ему воспитать замечательного сына.

"Так, к сожалению, произошло. Очень благодарен первой жене Ирине за то, что воспитала такого парня. Постарался сделать так, чтобы этот разрыв был наименее болезненным. Постарался отдать ей все, что заработал. Дал Родиону возможность учиться за границей. Как смог, облегчил эту ситуацию. На этом точка. Ведь мы перешли в новую жизнь. Несмотря на все сложности, нам удалось остаться людьми", — рассказал музыкант.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что помолодевшего 68-летнего Газманова заподозрили в пластике.