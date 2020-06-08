Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Дима Билан рассказал, зачем попросил помощи у государства
В США распускают полицию, а народ закупается оружием
Эксперт: отложенная вакцинация не нанесет урона здоровью детей
Звезду Трампа на "Аллее славы" Голливуда залили черной краской
Россияне стали чаще платить банковскими картами
Буш-младший не будет поддерживать Трампа на президентских выборах
Эксперт: оценить неуязвимость системы электронного голосования нельзя
Манукян подарил Бузовой кроссовки на юбилей отношений
Путин подписал закон о создании базы с данными россиян

Родион Газманов признался, что тяжело переживал развод родителей

Шоу-бизнес

Сын знаменитого эстрадного певца Олега Газманова, молодой певец и телеведущий Родион Газманов, впервые рассказал подробности развода своих родителей в интервью передаче "Судьба человека".

Родион Газманов родился в первом браке Олега Газманова — с женой Ириной. Брак с ней продлился около 20 лет. Родион с детства мечтал пойти по отцовским стопам, отец был для него кумиром. Когда супруги решили расстаться, Родин был еще школьником, и, узнав о разводе родителей, он был испытал шок.

"Семья для меня — это фундамент. Тяжело было. Произошла трещина в мироздании. Мне было всего 12 лет, когда родители расстались. Ну я понимаю, что так сложилось. Обвинять, наверное, некого. Я сильно переживал. Так бывает", — признался Газманов-младший.

Сам Олег Газманов всегда говорил, что очень благодарен Ирине за прекрасный опыт их отношений, за то, что она вырастила и помогла ему воспитать замечательного сына.

"Так, к сожалению, произошло. Очень благодарен первой жене Ирине за то, что воспитала такого парня. Постарался сделать так, чтобы этот разрыв был наименее болезненным. Постарался отдать ей все, что заработал. Дал Родиону возможность учиться за границей. Как смог, облегчил эту ситуацию. На этом точка. Ведь мы перешли в новую жизнь. Несмотря на все сложности, нам удалось остаться людьми", — рассказал музыкант.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что помолодевшего 68-летнего Газманова заподозрили в пластике.

Последние материалы
Оперная певица Нетребко пошла работать на ферму
Тележурналист Аркадий Мамонтов: мы живем в эпоху глобальной информации
СК возбудил дела за фейки о распылении COVID-19 с вертолетов
Дима Билан рассказал, зачем попросил помощи у государства
В США распускают полицию, а народ закупается оружием
Профессор ВШЭ: правительство не должно раздавать всем деньги
Валерий Ворона: поддержка культуры – это вопрос государственной безопасности
Эксперт: отложенная вакцинация не нанесет урона здоровью детей
Звезду Трампа на "Аллее славы" Голливуда залили черной краской
Россияне стали чаще платить банковскими картами
Популярное
Здоровье
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.

Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Новости Украины
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Новости Москвы сегодня
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Российский шоу-бизнес
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Усам Оздемиров В поисках "русских Илонов Масков" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Экологи предложили монументальные формы протеста Василий Амирджанов Руслан Веснянко Первый год президента Зеленского: достижения, провалы, перспективы Руслан Веснянко
Комментарии
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Привет из Лондона: Германию обвинили в "масштабном предательстве"
Привет из Лондона: Германию обвинили в "масштабном предательстве"
Эксперт: у российской экономики большой запас прочности
Боец ММА Дацик получил год колонии
Оперная певица Нетребко пошла работать на ферму
Эксперт: Россия не допустит таких протестов, как в США
В США распускают полицию, а народ закупается оружием
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших в США россиян
Привет из Лондона: Германию обвинили в "масштабном предательстве"
Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких
Боец ММА Дацик получил год колонии
Боль в горле у ребенка: когда стоит беспокоиться
Врачи перечислили продукты от запоров
Что делать, если попа треснула
Россияне смогут проголосовать за поправки в Конституцию в аэропортах
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Использование Windows 7 может привести к неисправности компьютера
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших в США россиян
Сбербанк планирует увеличить свою долю в Rambler Group
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ