Певец Дима Билан объяснил, зачем попросил помощи у государства. Он заявил, что имеет полное право на полученную сумму. Однако деньги артист не оставил себе, а заплатил их своим сотрудникам.

"Это выплата, которую я получил и отдал сотруднику большой команды людей, которые не были уволены много лет. Чтобы МРОТ получить, нужно быть налогово и финансово чистым перед государством и персонал должен быть не уволенным в это сложное для всех время", — пояснил Билан.