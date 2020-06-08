Оперная певица Нетребко пошла работать на ферму

Оперная певица Анна Нетребко пошла работать на ферму от скуки. Об этом артистка сообщила лично в Instagram.

Певица живет в Австрии, где карантин по коронавирусу, в отличие от России и некоторых других стран, уже закончился. Певица, по ее словам, не может сидеть без дела. К сожалению, гастроли и концерты возобновятся еще нескоро. Но певица нашла выход из ситуации — она поехала вместе с сыном Тьяго работать на ферму.

"Сбор клубники! Поможем фермерам. Никогда не собирала! Ужасно понравилось — поеду ещё!" — сообщила Нетребко поклонникам.

Поклонники похвалили певицу за ее активность и работоспособность, отметив, что сейчас многие звезды сходят с ума от безделья — устраивают безумные челленджи, в ходе которых сжигают дорогую одежду, отстригают себе волосы, бегают по улице полуголыми и т. п.

Отметим, на карантине Анне удалось даже похудеть.

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