Блогер Давид Манукян и телеведущая Ольга Бузова находятся в отношениях уже десять месяцев. На юбилей он решил подарить ей кроссовки Versace за 68 тысяч рублей.
Однако поклонники пары не оценили стремление блогера и раскритиковали его за отсутствие фантазии. Пользователи отмечают, что Манукян мог бы придумать подарок романтичнее.
Самой Бузовой подарок понравился и она похвасталась им в соцсетях.
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