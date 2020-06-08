Манукян подарил Бузовой кроссовки на юбилей отношений

Блогер Давид Манукян и телеведущая Ольга Бузова находятся в отношениях уже десять месяцев. На юбилей он решил подарить ей кроссовки Versace за 68 тысяч рублей.

Однако поклонники пары не оценили стремление блогера и раскритиковали его за отсутствие фантазии. Пользователи отмечают, что Манукян мог бы придумать подарок романтичнее.

Самой Бузовой подарок понравился и она похвасталась им в соцсетях.