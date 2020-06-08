Миро: Нинидзе и Виторган разорвут отношения после карантина

Блогер Лена Миро подтвердила слухи о том, что в отношениях Максима Виторгана и Нино Нинидзе наблюдаются проблемы.

Ранее Нино Нинидзе разместила в социальных сетях объявление о поиске новой съемной квартиры в Москве. По мнению Миро, Виторган закончит отношения с Нинидзе после карантина.