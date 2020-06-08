Блогер Лена Миро подтвердила слухи о том, что в отношениях Максима Виторгана и Нино Нинидзе наблюдаются проблемы.
Ранее Нино Нинидзе разместила в социальных сетях объявление о поиске новой съемной квартиры в Москве. По мнению Миро, Виторган закончит отношения с Нинидзе после карантина.
"У обоих любовников был тяжелый разрыв… В этом стрессе любовнички и встретились. Им нужно было забыться, пережить развод, спрятаться от эмоций, и они успешно сделали это друг в друге", — пояснила блогер.
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