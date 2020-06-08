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Клип с Галустяном в золотом боди набрал более 1,5 млн просмотров

Шоу-бизнес

Клип с Галустяном в золотом боди и роскошными моделями в купальниках набрал за пару дней более 1,5 млн просмотров на YouTube.

Клип Галустяна "Золото"

Напомним, клип, снятый на песню "Золото", появился на известной видеоплатформе 5 июня. По сюжету, юмористический персонаж — любитель покутить Super Жорик превратил закрытый показ известного московского дизайнера Жана-Поля Гудкова в яркий карнавал.

В клипе Михаил Галустян щеголяет в ярких, блестящих пиджаках, а в конце облачается в золотое обтягивающее боди и завершает образ бабочкой на шее. Вокруг Super Жорика по подиуму ходят шикарные модели в купальниках.

Клип собрал 63 тысячи лайков и кучу положительных отзывов в комментариях. Судя по всему, видео пришлось публике по душе.

Кстати, автор музыки и слов — известный актер и ведущий Азамат Мусагалиев, а продюсер — участник Comedy Club Гарик Мартиросян. Отметим, что в клипе также снялся юморист Александр Гудков.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что клип Little Big признали трэшовым.

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