Друг Джигарханяна рассказал, что у актера не было инсульта

Армен Джигарханян действительно был госпитализирован вчера, 7 июня. Однако никакого инсульта или инфаркта актер не переносил. Недавние сообщения СМИ об ухудшении здоровья Джигарханян и тяжелом состоянии опроверг его друг Артур Согомонян.