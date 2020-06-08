Армен Джигарханян действительно был госпитализирован вчера, 7 июня. Однако никакого инсульта или инфаркта актер не переносил. Недавние сообщения СМИ об ухудшении здоровья Джигарханян и тяжелом состоянии опроверг его друг Артур Согомонян.
"У него удовлетворительное состояние. Действительно, его вчера госпитализировали, но это с его здоровьем время от времени происходит. Никакой "острой критики" нет. Врачи просто лишний раз перестраховываются, хотят проверить", — пояснил товарищ актера.
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