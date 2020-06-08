Солистка группы "2Маши" Мария Шейх подтвердила слух о рождении дочери

Солистка группы "2Маши" 30-летняя Мария Шейх намекнула поклонникам в Instagram на рождение дочери — артистка впервые стала мамой.

Девушка выложила в соцсети видео, на котором кормит малышку из бутылочки, но лица девочки не видно. Солистка пока скрывает внешность ребенка и не рассказывает, какое имя решила дать своей наследнице.

"Никогда не останавливайтесь на достигнутом", — подписала Мария семейный кадр, намекнув на, что не собирается затягивать с рождением второго ребенка.

Поклонники поздравили Шейх с появлением первенца на свет и пожелали ребенку крепкого здоровья. Отметим, что фанаты догадались о рождении ребенка еще неделю назад, когда на страничке певицы появилась фотография, на которой была изображена рука новорожденного малыша. Мария подписала снимок так, что стало понятно, что она несет за ребенка ответственность, а значит, он ее.