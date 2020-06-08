Актриса Кристина Асмус рассказала, что практически не видит своего мужа Гарика Харламова несмотря на то, что они оба находятся на самоизоляции в одном доме.
"Я постоянно что-то делаю, Гарик тоже постоянно в прямых эфирах или снимает Comedy Club. Он снимает всё в одной комнате, я — в другой", — пояснила артистка.
По словам Асмус, наиболее часто она видит мужа ночью у холодильника.
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