Асмус: встречаюсь с Харламовым по ночам у холодильника

Актриса Кристина Асмус рассказала, что практически не видит своего мужа Гарика Харламова несмотря на то, что они оба находятся на самоизоляции в одном доме.

"Я постоянно что-то делаю, Гарик тоже постоянно в прямых эфирах или снимает Comedy Club. Он снимает всё в одной комнате, я — в другой", — пояснила артистка.

По словам Асмус, наиболее часто она видит мужа ночью у холодильника.