Звезда Comedy Woman Наталия Медведева призналась, что ходит к психологу

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева поделилась с поклонниками тайной — всегда жизнерадостная в кадре девушка в жизни не так уж позитивна, она не может сама справиться с психическими проблемами, поэтому ходит к психологу.

По словам актрисы, к специалисту она ходит уже довольно продолжительное время.

"Всегда прилично одеваюсь на прием, как на праздник! Иду с надеждой, что не буду рыдать, но беру косметику в любом случае", — отметила Наталия Медведева в Instagram.

Для поклонников такое откровение звезды стало неожиданностью, ведь все привыкли видеть ее с улыбкой на лице, полагая, что в личной жизни у актрисы все прекрасно. Тем не менее многие подержали ее решение обратиться за помощью к специалисту, а не усугублять проблему в надежде, что трудности пройдут сами.

Медведева порадовала поклонников своей искренностью, ведь не все знаменитости откровенно рассказывают о своих проблемах, предпочитая транслировать через Instagram образ благополучной, счастливой жизни.