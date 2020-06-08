Айза Анохина посоветовала: "Не рожайте детей от жадных мужчин!"

Айза Анохина рассказала, что после размолвки со вторым мужем сама содержит двоих детей. Из-за этого она советует девушкам никогда не рожать от скупых мужчин.

"Девочки! Запомните! Вот прямо раз и навсегда! Никогда не выходите замуж и тем более не рожайте детей от жадных мужчин! А то будете как я жить: два малыша и никакой финансовой поддержки!" — написала Анохина в Instagram.

Её слова сразу же прокомментировал первый муж — рэпер Гуф, написав "Обожаю тебя!".