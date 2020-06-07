Рэпер Птаха хотел отдохнуть в Сочи, но его не пустили в город

Рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, сообщил, что его не выпустили из аэропорта в Сочи.

Это аргументировали тем, что его справка об отсутствии коронавируса была "неправильная". Рэпер прилетел в Сочи с женой, чтобы отдохнуть.