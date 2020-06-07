Рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, сообщил, что его не выпустили из аэропорта в Сочи.
Это аргументировали тем, что его справка об отсутствии коронавируса была "неправильная". Рэпер прилетел в Сочи с женой, чтобы отдохнуть.
"Здесь очень многих развернули, хотя справки все есть. Некоторым просто не нравится форма справки или буковка не та", — пояснил Нуриев, отметив, что ему пришлось вернуться в Москву.
Сергей Шнуров не смог сдержаться в комментарии к словам Валерии о том, что он просил помощи у ее мужа.