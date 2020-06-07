Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева в личном блоге обратилась к пользователям, обсуждающим ее внешность. Свое мнение об этом она выразила в довольно резкой форме.
"Я человек адски терпелива, но идиотов терпеть сил и желания нет. Раньше всех горит шапка на этих самых дураках, и начинаются сыпаться вопросы: почему не ношу маску, почему так одеваюсь и почему вы стареете, а мне нельзя. Держите себя в руках, иначе заболеете", — заявила актриса.
Пользователи мгновенно отреагировали на слова Гузеевой и назвали ее "старухой Изергиль", которая только и делает, что "сыплет проклятья" на окружающих. При этом многие обратили внимание на внешний вид актрисы, которая действительно заметно постройнела, и выразили восхищение ее фигурой.
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