Мария Погребняк столкнулась с "коронавирусной" проблемой

Жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк опубликовала в соцсетях радостную новость: коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у нее, ни у ее троих детей. Тем не менее, на этом "приключения" не закончились.