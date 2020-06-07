Жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк опубликовала в соцсетях радостную новость: коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у нее, ни у ее троих детей. Тем не менее, на этом "приключения" не закончились.
"Мой пипец с соцмониторингом продолжается! Вчера меня выписали официально, сняли с учёта! А сегодня днём мне приходит смс — вам необходимо пройти идентификацию. Что? Опять? Вы шутите?" — возмутилась Погребняк.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.