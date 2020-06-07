Мадонна вышла на протест против расизма на костылях

Популярная певица Мадонна решила принять участие в акции протеста против расизма, которая прошла в Лондоне.

Сложность состояла в том, что пока артистка не может самостоятельно ходить без помощи костылей. Несколько месяцев назад певица упала со сцены на одном из своих концертов и теперь восстанавливается после травмы.

Примечательно, что медицинскую маску артистка тоже не одела. Недавно она утверждала, что переболела коронавирусом и теперь имеет иммунитет.