Популярная певица Мадонна решила принять участие в акции протеста против расизма, которая прошла в Лондоне.
Сложность состояла в том, что пока артистка не может самостоятельно ходить без помощи костылей. Несколько месяцев назад певица упала со сцены на одном из своих концертов и теперь восстанавливается после травмы.
Примечательно, что медицинскую маску артистка тоже не одела. Недавно она утверждала, что переболела коронавирусом и теперь имеет иммунитет.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.