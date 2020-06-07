Продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции "Говорит Москва" ответил на слова Сергея Шнурова о посещении медицинского учреждения.
"Что касается медицинской помощи, то в принципе мы могли бы сходить вместе с ним в одно медицинское учреждение под названием Кащенко и провериться вместе, убедиться в том, что врачебная помощь нужна все-таки ему", — заметил Пригожин, напомнив, что он вместе с Валерией не трогали артиста.
Ранее Сергей Шнуров посоветовал Пригожину и его жене посетить психиатрическую лечебницу.
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