Продюсер Иосиф Пригожин решил использовать недавний скандал вокруг своего заявления о "бедственном" положении артистов в своих интересах.

Он заявил о готовности стать советником Министерства культуры и консультировать ведомство о трудностях индустрии.

"Я хотел бы себя предложить, если хотите, войти в какой-то совет в Министерстве культуры, если такой существует, чтобы попытаться объяснить… Хотя они, наверное, и без меня уже всё знают. Дело в том, что в условиях такой ситуации, в которой все оказались, нужны люди инициативные, которые способны правильным языком объяснить, из чего состоит вся индустрия, если они этого не понимают, и в какой части нужна помощь. У нас полно эгоистов, желающих думать только о себе и о своём бизнесе", — сообщил Пригожин.