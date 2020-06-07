Панин назвал Кокшенова "бездарностью"

Актер Алексей Панин посетил крематорий, чтобы попрощаться с умершим Михаилом Кокшеновым.

Во время прощания с коллегой Панин заявил, что всегда считал Кокшенова "бездарным режиссером".