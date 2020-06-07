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Панин назвал Кокшенова "бездарностью"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актер Алексей Панин посетил крематорий, чтобы попрощаться с умершим Михаилом Кокшеновым.

Во время прощания с коллегой Панин заявил, что всегда считал Кокшенова "бездарным режиссером".

"Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов. Я ему в лицо это говорил: "Михал Михалыч, вы плохой режиссер!", — заявил актер.

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