Актер Алексей Панин посетил крематорий, чтобы попрощаться с умершим Михаилом Кокшеновым.
Во время прощания с коллегой Панин заявил, что всегда считал Кокшенова "бездарным режиссером".
"Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов. Я ему в лицо это говорил: "Михал Михалыч, вы плохой режиссер!", — заявил актер.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.