Бари Алибасов никуда не пропала и с ним всё в порядке. Об этом рассказал его концертный директор Виталий Фроликов.
"Он никуда не пропал. У него все нормально, ничего не случилось. Бари жив и здоров. Он просто не хотел праздновать день рождения. Когда был юбилей — он его праздновал", — пояснил представитель продюсера.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.