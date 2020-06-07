Известный продюсер Бари Алибасов пропал и не выходит на связь уже несколько дней.
Об этом рассказал его представитель Вадим Горжанкин. Он считает, что с продюсером могли что-то случиться, поскольку Алибасов не отозвался даже на свой день рождения — 6 июня.
По словам Горжанкина, последний раз он видел Алибасова 4 июня, когда его сын увёз продюсера в неизвестном направлении.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.