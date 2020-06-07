Представитель Алибасова рассказал о пропаже продюсера

Известный продюсер Бари Алибасов пропал и не выходит на связь уже несколько дней.

Об этом рассказал его представитель Вадим Горжанкин. Он считает, что с продюсером могли что-то случиться, поскольку Алибасов не отозвался даже на свой день рождения — 6 июня.

По словам Горжанкина, последний раз он видел Алибасова 4 июня, когда его сын увёз продюсера в неизвестном направлении.