Американская певица Билли Айлиш рассказала журналу British GQ о том, что никогда не чувствовала себя привлекательной для мужчин.
"Сейчас будет сенсация: я никогда не чувствовала себя желанной, и мои бывшие парни никогда не способствовали тому, чтобы я это ощущала. Никто из них. Для меня это всегда было большой проблемой, что я физически никого не привлекала", — призналась Билли.
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