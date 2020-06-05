Американская певица Билли Айлиш рассказала журналу British GQ о том, что никогда не чувствовала себя привлекательной для мужчин.

"Сейчас будет сенсация: я никогда не чувствовала себя желанной, и мои бывшие парни никогда не способствовали тому, чтобы я это ощущала. Никто из них. Для меня это всегда было большой проблемой, что я физически никого не привлекала", — призналась Билли.