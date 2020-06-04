Иван Дорн выпустил клип на песню "Wasted"

Украинский певец Иван Дорн выпустил клип на песню "Wasted", в котором он изображен в виде супергероя.

Wasted

События клипа происходят в виртуальном мире, в котором главный герой наделен необычными силами — он умеет телепортироваться, исчезать и пускать молнии.

Над видеоклипом работал режиссер и дизайнер Денис Щукин, известный своими работами над фильмами "Игра престолов" и "Дэдпул".