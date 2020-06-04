Украинский певец Иван Дорн выпустил клип на песню "Wasted", в котором он изображен в виде супергероя.
События клипа происходят в виртуальном мире, в котором главный герой наделен необычными силами — он умеет телепортироваться, исчезать и пускать молнии.
Над видеоклипом работал режиссер и дизайнер Денис Щукин, известный своими работами над фильмами "Игра престолов" и "Дэдпул".
С технической точки зрения, современные лифты являются безопасными. Но что делать, если в процессе поездки на лифте начнется землетрясение?