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Меган Маркл позавидовала Кейт Миддлтон из-за поддержки дворца

Шоу-бизнес

Жену принца Гарри Меган Маркл возмутило то, что в ситуации, связанной с изданием Tatler Кейт Миддлтон получила поддержку королевского дворца.

Стоит напомнить, что недавно Миддлтон подала иск в суд против гламурного журнала, на страницах которого появились скандальные подробности из Кейт и королевской семьи. Герцогиня опровергла опубликованную информацию. Кроме того, ее поддержала королевская семья, и она начала борьбу с некогда любимым журналом. На эту ситуацию не могла обратить внимание Меган Маркл, так как она совсем недавно проиграла в первой борьбе с таблоидами.

Меган была поражена тем, что в борьбе с таблоидами за честь Кейт Миддлтон вступилась королевская семья. Меган восприняла это как личную пощечину, о чем поделилась со своими друзьями. Именно они и рассказали о ее возмущении.

"Мег снова вспомнила, что Кенсингтон ни разу не подал ей руку помощи, когда британские СМИ разносили ее в пух и прах. А как только они чуть прошлись по Кейт, дворец проявил неожиданную прыть и меньше чем за сутки раскритиковал заявления", — сообщил источник.

Также Маркл отметила, что именно из-за таких инцидентов они с принцем Гарри и отказались от королевских обязанностей, так как "ее всегда заставляли чувствовать, будто она требует слишком многого".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Меган Маркл заподозрили в организации травли Кейт Миддлтон.

меган маркл кейт миддлтон
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