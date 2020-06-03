Участница шестой "Фабрики Звезд" Виктория Колесникова отметила свой день рождения. Виктории в этом году исполнилось 32 года. Певица удивила своих поклонников тем, что она ждет уже третьего ребенка.
Виктория опубликовала фото, на котором видно ее округлившийся живот.
"Кажется, кто-то проглотил праздничный тортик", — пошутила она, подтвердив свое интересное положение.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.