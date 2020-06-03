Участница шоу "Фабрика звезд" Виктория Колесникова беременна

Участница шестой "Фабрики Звезд" Виктория Колесникова отметила свой день рождения. Виктории в этом году исполнилось 32 года. Певица удивила своих поклонников тем, что она ждет уже третьего ребенка.

Виктория опубликовала фото, на котором видно ее округлившийся живот.