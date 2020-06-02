Муж Полины Гагариной перекрасился в блондина и начал публиковать стихи

Муж певицы и актрисы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram выложил стихи, которые говорят о его тяжелом психологическом состоянии. Кроме того, он перекрасил волосы в блонд.

Расставание звездной пары

Победительница проекта "Фабрика звезд-2" Полина Гагарина вышла замуж за дизайнера и фотографа, известного даже за пределами России, 9 сентября 2013 года. В 2017 году у пары родился ребенок — дочь Мия.

На данный момент ни Полина Гагарина, ни Дмитрий Исхаков не подтвердили информацию о своем разводе. Но, судя по стихотворению, опубликованному Исхаковым в своем микроблоге, он сейчас нуждается в отдыхе, так как в последнее время он устал во всех смыслах.

Поклонники переживают за душевное состояние своего кумира. В комментариях под публикацией подписчики своими сообщениями пытаются всячески поддерживать Дмитрия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что муж Гагариной написал стих о крысах.