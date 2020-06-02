Молодая жена Петросяна намекнула, что стала мамой

Подписчики считают, что молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова стала мамой.

Такие разговоры спровоцировала публикация девушки, в которой она "неожиданно" начала рекламировать бренд детской одежды. Этот же бренд в своих социальных сетях продвигает журналистка Божена Рынска, которая недавно родила ребенка.

По слухам, малыш Петросяна и Брухуновой родился 13 марта в одной из клиник Дубая. Его родила суррогатная мать.