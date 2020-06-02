Известная певица Вера Брежнева откровенно рассказала подписчикам о своем эмоциональном состоянии. Она призналась, что последнюю неделю провела в слезах.

"Под конец карантина меня все-таки догнала "печалька"… как я ни старалась бодриться. И несколько дней я была в таком состоянии. Ну, и "прекрасная" погода добавила свой вклад в него. Каждый по-своему выходит из таких состояний. Я, например, раньше всегда, когда мне хотелось погрустить, давала себе день и грустила по полной.

Вот прям и плакала, и жалела себя, и ничего не хотелось делать, я ничего не делала. А наутро я уже просыпалась и шла делать дела. Так было у меня и в этот раз, но одним днём это не закончилось. Получилась почти неделя", — написала певица.